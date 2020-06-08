Lupillo Rivera reveló en un juicio que se divorció de Mayeli Alonso porque ella le estaba siendo infiel.

El cantante Lupillo Rivera fue llamado a declarar como uno de los testigos dentro del juicio que se lleva a cabo entre su exesposa Mayeli Alonso y la exsocia de ella, Daisy Cabral, hecho que provocó que el cantante tuviera que hacer una revelación hasta ahora desconocida sobre su divorcio.

De acuerdo con el acta de la declaración de Lupillo Rivera, el cantante detalló que su separación se debió a una infidelidad por parte de la ahora empresaria.

En el interrogatorio que se le realizó a Lupillo, también se reveló que fue él quien formuló las cláusulas de contrato sociedad entre Mayeli Alonso y Daisy Cabral, aconsejando a su exesposa de cobrar por la preventa, como lo ha hecho con sus contratos discográficos.

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Además de declarar que no buscar causar un daño a su exmujer “porque es la madre de mis hijas”, Lupillo detalló que su divorcio fue porque ella lo estaba engañando y que tras la ruptura vivió en un hotel en Temecula, california por 20 o 30 días.

También dijo que su divorcio no se ha finiquitado debido a que no han llegado a un acuerdo financiero, aunque Mayeli ha asegurado que ya firmó el acta.

Lupillo Rivera aclara

Tras salir a luz la información, Lupillo Rivera detalló que tuvo que contar los detalles de su divorcio toda vez que se encontraba bajo juramento, sin embargo, aseguró que con ello no pretendía hacer pública esta parte de su vida.

Los detalles de mi separación y de mi divorcio hace dos años es algo que procuro callar, mantenerme guardo para mí, para no herir a mis hijo … En esta última declaración fue porque es algo que tuve que hacer porque fue requiero por la Ley a dar una declaración ante un juez y ahí no podía no decir nada, las preguntas se me hicieron y no tuve opción de no contestarlas

Mayeli responde

Por su parte, Mayeli Alonso desmintió en una transmisión en Instagram que le haya sido infiel al cantante y aseguró que “en dado caso de que hubiese sido cierto, me alegro porque me cobré una de muchas que me hico él”.

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Asimismo, reiteró que ella también podría hablar cosas que sabe de él, por lo que espera que ambas partes guarden silencio sobre los temas personales. “Yo digo que calladitos nos vemos más bonitos”.