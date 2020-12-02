Verónica Castro compartió cómo conoció a Diego Maradona y la cariñosa amistad que nació entre ellos.

Verónica Castro abrió su corazón para las cámaras de nuestro programa Ventaneando y contó detalles de la vez que conoció al fallecido futbolista Diego Armando Maradona. La actriz mexicana reveló que recibió la invitación para conocer al argentino cuando estaba en el salón de belleza:

Nos conocimos en México, me mandó a llamar y fue una emoción muy grande. Yo era una admiradora de él, a mi me gustaba jugar al futbol. Para mí ese señor era un rey jugando y ha sido la figura más importante

Yo estaba en el salón de belleza y recibí la llamada de Jorge Berlanga. Me enteré de que también habían invitado a varias actrices a ser madrinas del Club América, pero yo estaba sola con el grupo de Argentina

Te puede interesar:

Christian Chávez podría estar a un paso de ser vinculado a proceso por la presunta agresión contra su expareja.

La artista, de 68 años, trascendió que era una de las admiradoras más fieles del argentino, pues quedó cautivada por su manera de jugar al fútbol.

Es impactante verlo jugar, yo pensaba que tenía un imán en las pantorrillas. Lo admiraba mucho. En su momento, me dijo que si quería ponerme la camiseta de su equipo, me agarró de la mano y fuimos a saludar a la gente. Estuvo muy bonito y fue una especie de sueño…

La capitalina también confesó que el mediocampista era admirador de la música de Cristian Castro, quien constantemente visitaba a Maradona en su hogar.

Además, ‘La Vero’ expresó que Diego Armando siempre fue un hombre muy respetuoso y caballeroso:

Él me admiraba mucho como actriz, era una admiración mutua. Estábamos jovencitos los dos, pero nunca me invitó a salir o por una copa ni nada, era respetuoso y amoroso. Estábamos los dos muy impactados y felices

“Yo creo que sí porque si me gustaba, era mi tipo”, concluyó Verónica Castro, cuando se le cuestionó si habría aceptado una invitación a salir por parte de Diego Armando Maradona.

También te puede interesar:

Acusan de presunto homicidio a Leopoldo Luque, médico que operó a Diego Armando Maradona.

