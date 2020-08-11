Vicente Fernández Jr. confirmó que el abogado Guillermo Pous será quien lo defienda de Aylín Mujica.

Luego de que la actriz Aylín Mujica comentara en un programa de espectáculos de Estados Unidos que Vicente Fernández Jr. le había solicitado una pensión a su exesposa, Karina Oregón, debido a que él tenía una discapacidad para poder trabajar, el cantante aseguró que ya analiza las opciones para emprender acciones legales contra quien resulte responsable de lo dicho sobre su persona.

Al respecto, el mayor de los hijos de don Vicente Fernández detalló que ya eligió a quien lo representará y defenderá en el caso. Se trata del abogado Guillermo Pous, quien es conocido por ser el repreesenetante de varios personajes de la farándula, así como por ser el albacea de Juan Gabriel.

Estoy en las manos de don Guillermo y él sabrá lo que se debe hacer y de qué forma podemos actuar

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Asimismo, Vicente Fernández Jr. detalló en una entrevista con Ventaneando que está dispuesto a dar la batalla legal, debido a que lo que se dijo de él son difamaciones y mentiras que no se pueden comprobar y que le causaron un daño moral.

El hijo del Charro de Huentitán también afirmó que las palabras de Aylín Mujica, quien fue invitada del programa como presentadora, le resultaron discriminatorias, toda vez que hacen alusión a su discapacidad de su mano izquierda.

Son cosas delicadas, ahí existe daño moral, difamación, burla, bullying y discriminación… Quien me conoce sabe que es una difamación, yo no necesito una cláusula para salir adelante, mis padres me enseñaron a trabajar

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