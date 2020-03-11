VIDEO: Ana Serradilla salió a defender a su prometido Raúl Martínez Ostos al que señalan de ser un violento.

Ana Serradilla defendió a su prometido Raúl Martínez Ostos de las declaraciones con las que su exesposa Martha Cristiana Merino lo señaló recientemente en redes sociales, relatando que durante su matrimonio fue víctima de violencia y maltrato. A unos días de contraer nupcias, Ana encaró el tema al acudir a acompañar, justamente a Raúl al evento 31 Mujeres Que Amamos, organizado por la revista Quién.

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Martha Cristiana reveló que fue víctima de violencia cuando mantuvo una relación con Raúl Martínez Ostos.

Por cierto, él prefirió adelantarse mientras ella se tomó el tiempo para hablar con prensa.

¡Uff! Pues mira… Fue fuerte, un poco triste que, pues este divorcio se dio hace cinco años aproximadamente. Y tener estas declaraciones fue como: ¡Wooo! Justo a días de la boda, pero bueno todo pasa por algo y, yo no puedo ni juzgar, ni nada. Raúl sabrá cómo manejarlo, cómo resolverlo… De la mejor manera y por el conducto adecuado, a él siempre le ha gustado su privacidad y a mí también

Ana Serradilla dijo que sólo puede hablar de lo que vivió, de lo que ella conoce y de la relación que tiene actualmente. A pesar de los malos momentos, Ana ha confesado que se siente muy emocionada de unir su vida con alguien que quiere mucho.

De hecho, ha recurrido a pellizcarse para asegurarse de que no se trate de un sueño en el que pronto pueda despertar.

Estoy con un hombre increíble y bueno, yo no puedo hablar. Es muy delicado… creo; emitir juicios o hablar de algo que no nos consta o que no conocemos la otra cara de la moneda. Creo que eso es bien delicado y yo por eso trato de mantenerme al margen

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Teme a que cualquier cosa que ella diga, no aplica para este caso; será tratado por el medio que se tenga que tratar y de la manera que tenga que ser. Siempre y cuando respetando la privacidad que tanto a la actriz y a Raúl les gusta mantener.