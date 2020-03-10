Diego Boneta reveló que usa prostéticos para interpretar a Luis Miguel en la segunda temporada de la serie.

Diego Boneta compartió detalles de la grabación de la nueva temporada de la serie de Luis Miguel para la cual debe someterse a una exhaustiva sesión de maquillaje y prostéticos con tal de parecerse al cantante.

Fue difícil salir de esa piel y ahora volver a entrar. Somos muy diferentes, en este caso, es un reto enorme salir como el personaje que es más grande, es algo que nunca he hecho. Son prostéticos que tardan 4 horas en ponerse y que hizo Bill Corso, un maquillista con el que trabajé en ‘Terminator’ es ganador de Oscares y es de los mejores maquillistas del mundo

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Reveló que uno de los retos más difíciles fue salir y entrar en el personaje, pues incluso cuando sus compañeros del set lo veían se sorprendían: "no solo es la piel, sino la máscara del personaje".

Admitió que la producción de la serie tiene el reto de superar el impacto que logró la primera temporada.

Estamos trabajando 16 horas al día, para mí lo más importante y algo que tengo muy presente es que no nos podemos confiar con la segunda temporada y es algo que tengo muy presente. Ya hay más expectativa. Todos tenemos en mente lo importante que es echarle todas las ganas del mundo. Estamos capturando otro tipo de magia

Respecto a las imágenes donde se ve muy acaramelado junto a Belinda, negó la posibilidad de un romance:

Belinda es una amiga que conozco desde los 12 años, es una muy buena amiga. Me encantó la obra ('Hoy no me puedo levantar'), me da mucho gusto

A pesar de que iba acompañado por su hermano y por su madre, Diego Boneta se detuvo a conocer a los fans, quienes le solicitaron fotos en pleno aeropuerto.

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