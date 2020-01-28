VIDEO: Andrés García revela qué actor quiere que lo interprete en ‘La Última Leyenda’, su bioserie que ya prepara.

Andrés García reveló su deseo de que sea Gabriel Soto y su hijo, Andrés García Jr, quienes lo encarnen en la bioserie, La Última Leyenda, que ya prepara junto a su equipo de escritores.

En exclusiva para Ventaneando, el actor explicó que El Consentido De Dios, su biografía escrita hace más de 20 años, servirá sólo para añadir algunas secuencias y fotos de su juventud.

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Yo creo que un candidato bueno para hacer de Andrés García joven, sería Gabriel Soto. Porque tiene un encanto parecido al que tenía Andrés García de joven. Otro podría ser mi hijo Andrés, que ya tiene más de 50 años y ya se parece a mí, en ciertas épocas de mi vida, y los otros habría que buscarlos

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Andrés García reveló que esta bioserie comenzará con su historia antes de convertirse en actor, para después trasladarse a su participación en la cinta Pedro Navaja, con ayuda de un recurso cinematográfico para saltar en el tiempo.

Además, adelantó que se asoció en el proyecto con el actor Rodrigo Vidal, para hacer la primera presentación en la que reúne varias anécdotas que exponen la vida de Andrés García.

Por último, dejó ver que podría preparar otro proyecto, en el cual exponga cómo vivió la experiencia de llevar a la pantalla su vida privada.

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