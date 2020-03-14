Se cancela el concierto de Ricky Martin en Monterrey

Hasta hace unas horas, se tenía confirmado el concierto que Ricky Matin ofrecería esta misma noche en la Arena Monterrey, lo primero que se canceló fue la conferencia de prensa que el cantante daría ante los medios de comunicación y el encuentro que tendría con sus fans.

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Pero un par de horas después, la disquera del puertorriqueño Ricky Martin anunció la cancelación del concierto del cantante en el recinto de la ciudad capital de Nuevo León.

Hasta el momento, no ha llegado el comunicado oficial ni por parte de la Arena Monterrey, ni de los organizadores del evento que es OCESA, según lo informó Linet Puente en un enlace en directo desde el recinto para Ventaneando.

Otra de las presentaciones del cantante que ya se canceló es la del próximo 18 de marzo en la ciudad de Guadalajara. Dentro de la agenda del intérprete de Tiburones se encuentra otro concierto, en su gira por México, programado para el 16 de marzo en Zacatecas que hasta el momento no ha sido cancelada.

Ricky Martin tiene una extensa gira en nuestro país, pero hasta este instante, la única confirmación respecto a sus presentaciones afirma que se han cancelado sus conciertos en Guadalajara y Monterrey. Hasta el momento, el cantante puertorriqueño no se ha manifestado en sus redes sociales sobre la situación al respecto.

En días pasados se reveló que el cantante tendrá una gira en compañía de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra de la cual no se ha mencionado si pudiese existir una cancelación o ser pospuesta.

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El día de mañana en el mismo recinto, se tiene programado una presentación del grupo español Hombres G, un concierto sobre el cual no se tiene un comunicado oficial si se canceló o continuará sin contratiempos su show en la Arena Monterrey.

