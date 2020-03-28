Marysol Sosa habla en exclusiva con ‘Ventaneando’ y revela la forma en que vive la cuarentena por el coronavirus.

Marysol Sosa, hija de José José, se encuentra en una de sus mejores etapas, pues está en espera de su segundo bebé, al cual espera con mucha emoción, es por esto que decidió entrar en cuarentena voluntaria, según lo mencionó en exclusiva con Ventaneando.

Sosa, quien también decidió seguir los pasos de su padre y se dedica a cantar, mencionó que frenó su carrera artística debido a la pandemia del coronavirus, pues se encuentra embarazada, lo cual la coloca en uno de los grupos más vulnerables ante esta enfermedad.

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Ante esto, reveló estar en casa junto con su hija Elena y su esposo Xavier Orozco, por lo que no ha podido ver ni a su hermana José Joel, ni a su madre Anel Noreña, quienes se encuentran resguardados en sus respectivas casas.

No nos hemos visto; José está guardado con su hija, mi madre está guardada con su hermana y con la señora Luzma, nosotros estamos aquí (…), pero nos marcamos diario (…) ahí nos vamos diciendo que tanto hicimos o cómo nos sentimos

Confesó que están conviviendo de forma virtual, a la par de que ella se organiza con su esposo para enfrentar estos días en cuestión a la pandemia del Covid-19, pues trata de no salir mucho a la calle porque tienen que cuidar de su bebé que está en desarrollo dentro de su vientre.

Asimismo, afirmó que no se siente mal por estar en casa, pues ha aprovechado el tiempo para estar con su hija, quien la ayuda a despegarte, especialmente, porque está en pleno crecimiento y necesita de más atención, según lo mencionó Marysol Sosa.

Finalmente explicó que todo es cuestión de mente durante esta etapa, por lo que no necesita de un gran lugar para poder pasar la cuarentena, sino que prefiere agradecer a Dios por cada día de vida.

Sin embargo, vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el Covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

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