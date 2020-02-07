VIDEO: “Somos muy afortunados de hacer lo que amamos”: Erik Rubín ya se encuentra listo para el primer sencillo de su hija Mía.

A finales de este mes o principios de febrero, Mía, la hija de Erik Rubín, estará lista para lanzar su primer sencillo e impulsar su carrera musical. Según el cantante, ya tiene listas tres canciones y están en busca del director para grabar el video musical.

Que lo disfrute, esto es su pasión. Somos muy afortunados los que podemos hacer lo que amamos. Somos unos padres presentes, tratamos de encontrar una balanza entre el trabajo y los hijos

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Cuando se le cuestionó cómo se siente con su papel de 'Judas' en la puesta en escena, Jesucristo Súper Estrella, respondió lo siguiente:

Nací para hacer este personaje, es la segunda ocasión que lo interpreto. Estoy acompañado por este gran elenco, es gente que quiero y admiro. Es un honor trabajar con ellos y le suman mucho al proyecto

Erick Rubín interpretó a 'Judas' hace más de 15 años, ahora comparte el escenario con actores de la talla de Beto Cuevas, Leonardo de Lozanne, María José y Samo.

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