Maribel Guardia revela que Julián Figueroa venderá el rancho que le heredó su padre, Joan Sebastian.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, está decidido en poner a la venta el rancho que le heredó en vida El Rey del Jaripeo por la incidencia de violencia.

Lo que pasa es que esa zona está peligrosa y Julián ya decidió, hace mucho, tiempo no ir a ese rancho que tanto cariño le tiene. Y prefiere ya no ir porque hay varios casos de violencia y es por seguridad

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Maribel Guardia también aseguró que "tristemente" su hijo tendría que poner a la venta el rancho.

Lo quiero mucho (refiriéndose al rancho) pero no se disfruta así. Hay muchos recuerdos pero esos recuerdos se quedan en el corazón y mientras estén vivos la gente no muere

Ante el alto índice de violencia que vive el país, Ventaneando cuestionó a la bailarina si ha llegado a pensar en irse a vivir a Estados Unidos.

Yo adoro México y tengo la ilusión, por ejemplo, ahora que estoy en el Carnaval de Mérida, una de las ciudades más seguras del mundo, salió como una de la más seguras, de América Latina; salió como la número uno

El tema de seguridad es muy preocupante para la sociedad mexicana,sin embargo, la presentadora dio su perspectiva como famosa.

La seguridad es preocupante, sobre todo porque los artistas andamos muy indefensos, andamos en la madrugada, cantamos en la madrugada y nos regresamos. Eso es una manera que no hay forma de protegerse

Maribel Guardia también mostró su apoyo a la iniciativa #UnDíaSinNosotras que busca alzar la voz en contra de la violencia de género.

Esto no tiene un color político, que el color es el color de la libertad, del amor, de los derechos, y de la mujer. Tenemos que unirnos todas para protegernos contra tanta violencia

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