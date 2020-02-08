Esta mexicana se siente orgullosa de representar a nuestro país en la entrega de los Oscar 2020. ¡Descúbrela!

Mayes C. Rubeo, la primera mexicana en competir por el Oscar en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, aseguró estar orgullosa de representar a México en los premios de la Academia.

En entrevista con Ventaneando, la diseñadora de vestuario mexicana, nominada al Oscar por su excelente trabajo en la película Jojo Rabbit, dijo que está muy contenta de vivir este momento representando no sólo al país, sino a las mujeres.

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Ahora es el momento de que México brille en los Premios Oscar, y como mujer estoy muy orgullosa de vivir este momento y ser digna representante de un país donde las mujeres se destacan por luchar por lo que quieren y qué mejor que sacando mi lado de mujer luchona

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30 hrs.

Recordó que acaba de recibir el premio del Sindicato de Diseñadores de Vestuario, lo cual dijo es muy importante pues son los propios colegas vestuariastas quienes reconocieron su trabajo a nivel internacional.

He trabajado en películas en las cuales me he esmerado muchísimo en cuestión de la calidad del vestuario y esta no fue la excepción, porque se trató de proponer algo diferente

Mayes Castillero Rubeo, nació en la Ciudad de México, en 1962, estudió diseño en Los Ángeles, a donde se mudó en los 80, posteriormente se fue a Italia para trabajar con Enrico Sabbatini, diseñador nominado al Oscar por su trabajo en La Misión.

Mayes C. Rubeo es conocida por su trabajo en las películas Apocalypto, Avatar, John Carter, World War Z, Warcraft, Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit, la cual también le valió una nominación al Premio BAFTA al Mejor Diseño de Vestuario.

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