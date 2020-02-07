Los actores de ‘Friends’ podrían reencontrarse en un especial de streaming, por el que cobrarán millones de dólares.

Los seis actores de la serie Friends podrían reencontrarse en un especial de streaming por el cual cobrarán millones de dólares, informó este viernes el medio especializado Deadline.

De acuerdo con el portal, los actores están muy cerca de alcanzar un acuerdo con la plataforma digital HBO Max, para reunirse en un especial, por el cual cada uno recibiría un pago que oscila entre 3 y 4 millones de dólares.

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Y es que aunque los millones de fans de Friends han soñado durante años con nuevos capítulos, este proyecto no sería un episodio como tal, sino un programa estilo retrospectiva con entrevistas con el reparto.

The Hollywood Reporter había adelantado en noviembre que había un proyecto en marcha, aunque en ese momento dicho medio señaló que las negociaciones apenas empezaban; sin embargo, ahora se rumora que el proyecto comenzaría a andar en mayo de este año.

Este especial sería una buena carta de presentación para la plataforma de streaming y tendrá los derechos de emisión de Friends, luego de que abandonara el catálogo de otro servicio de streaming.

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Al respecto, el actor Matthew Perry, quien diera vida al personaje de Chandler Bing, adelantó esta semanna a través de su cuenta de Twitter que "Vienen grandes noticias...", sin dar más detalles.

Friends se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y cerró en 2004 con diez temporadas de éxitos, tras 236 episodios en los que los protagonistas Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer divirtieron a sus fans.

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