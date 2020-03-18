Michelle Salas vivió una odisea para llegar a EU y ahora está en cuarentena por la crisis de coronavirus.

Michelle Salas relató la complicada situación que vivió para poder viajar de España a México y poder llegar a Estados Unidos, debido a la pandemia generada de coronavirus.

La emergencia derivada de Covid-19 afectó a la influencer de 30 años, quien explicó en sus historias de Instagram lo complicado que fue para ella llegar a su departamento ubicado en Nueva York.

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Michelle Salas también relató que se encuentra lejos de su familia y en cuarentena para no ponerlos en riesgo de contagio.

En menos de 48 horas esto cambió radicalmente y empeoró. El miedo se empezó a sentir y el pánico a inundar las calles

De acuerdo con la hija de Luis Miguel, lo primero que hizo fue aislarse en el lugar donde se encontraba, pero luego tomó el primer vuelo hacia la Ciudad de México para poder estar cerca de su familia.

Michelle quería ver a su madre Stephanie Salas, su abuela Sylvia Pasquel y a su bisabuela, Silvia Pinal; aunque en un principio no tenía la intención de verlas para no exponerlas a algún peligro.

Lo primero que pasa por tu mente en una situación así es tu familia y yo estaba lejos, muy lejos. El vuelo de 12 horas en estos momentos fue verdaderamente aterrador, pero más aterradora era la incertidumbre de no saber lo que podía pasar y yo estar lejos de los que más quiero

La hija de Luis Miguel reveló que al llegar a la CDMX se refugió en un hotel, con las debidas precauciones, para no exponer a sus abuelas de contraer coronavirus.

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Sobre todo porque hace un mes Silvia Pinal tuvo una complicación respiratoria y estuvo hospitalizada.