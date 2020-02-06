¡Felicidades! El Paseo de la Fama de Las Vegas reconoce a Pati Chapoy por los 24 años de ‘Ventaneando’.

A propósito de los 24 años del programa Ventaneando, el presidente de la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión, Pablo Castro Zavala, le entregó a Pati Chapoy un reconocimiento por el aniversario del programa de entretenimiento.

“Admiramos su gran talento”, le expresó Pablo a la periodista, quien inició el programa en el año de 1996 junto a Martha Figueroa, Pedro Sola y Juan José Origel, bajo la producción de Carmen Armendariz.

Te puede interesar:

Yolanda Andrade confesó que se enamoró a primera vista de Montserrat Oliver: “Pensé: ‘si esa mujer me hace caso, cuelgo los malos hábitos’”.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Además, Pati Chapoy fue nombrada Embajadora Internacional del Entretenimiento y la Cultura por Las Vegas International Press Association.

“Admiramos su gran talento y la felicitamos por su prominente presencia en la televisión internacional”, expresó Zavala quien también agradeció al programa por la cobertura de los eventos que realiza el paseo de las estrellas.

También te puede interesar:

¡No lo podrás creer! Esto fue lo que le costó a la NFL llevar a las cantantes Shakira y Jennifer Lopez.

