¡No lo podrás creer! Esto fue lo que le costó a la NFL llevar a Shakira y Jennifer Lopez al show de medio tiempo.

Sin lugar a duda, Jennifer Lopez y Shakira dieron una de las mejores presentaciones en el show de medio tiempo el pasado domingo 2 de febrero durante el Super Bowl LIV. Ser parte de este evento no sólo ayuda a la NFL, sino también a los artistas invitados.

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Una de las ventajas es que las ventas para esas celebridades aumentan de un 200 al 500 por cierto, lo cual también resulta beneficioso para sus carteras. Muchos de los que presenciaron el evento deportivo, se han estado cuestionando acerca de la inversión que costó llevar a la colombiana y a la puertorriqueña.

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Durante mucho tiempo, se ha dicho que los músicos que se encargan de ponerle ritmo al medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún tipo de pago. Esta ocasión no fue la excepción para ambas latinas, pues ellas, al igual que los demás, no fueron monetizadas por su participación.

Joanna Hunter, quien es portavoz de la NFL, declaró con Forbes que ni Shakira ni JLo recibieron algún tipo de pago por su presentación en el medio tiempo de la disputa entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers; esto no quiere decir que no se hiciera ningún tipo de gasto.

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Todos los pagos se cubrieron en su totalidad por la NFL, pues es la misma liga la que se encarga de financiar los gastos del espectáculo. Estos incluyen el traslado de los artistas, hospedaje, bailarines y coristas. Para este 2020, el total del Super Bowl LIV fue de 10 millones de dólares.

Por esta razón, es que ambas latinoamericanas no fueron compensadas monetariamente, pero seguramente sus éxitos comenzarán a incrementarse después de este increíble show que nos ofrecieron el pasado domingo.