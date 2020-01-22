Pati se muestra sentimental por los 24 años de ‘Ventaneando’

Un día como hoy, pero de 1996, comenzó la transmisión de Ventaneando; el programa más importante del espectáculo fundado por Pati Chapoy, quien también conduce desde el primer día.

En esta emisión especial, Pati Chapoy se mostró conmovida al ver una breve semblanza que resume la importancia que tiene Ventaneando en el mundo de la farándula.

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La emisión ha formado a varias generaciones de conductores, periodistas, productores, guionistas, y demás especialistas del espectáculo, quienes han destacado por su calidad en el programa.

Pati Chapoy comparte el foro con Pedro Sola, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Linet Puente, quienes diariamente en punto de las 16:00 horas informan con lo más relevante del espectáculo.

Los conductores revivieron los primeros momentos de Pati Chapoy en el programa piloto ¿Qué te cuento?, el cual se convertiría en Ventaneando.

En la breve grabación podemos ver a personajes como Pepillo Origel, Martha Figueroa y Pedro Sola, quien ha sido uno de los conductores que se ha mantenido junto a Pati desde un inicio.

Pedro Sola confesó que en ese momento se sintió con “terror”, porque ese mismo día que grabó el piloto fue cuando conoció a Pati Chapoy.

Yo creo que la primera vez que alguien se sienta en este sillón con Pati Chapoy, sentimos terror”, así lo dijo Mónica Castañeda.

Además, Pati Chapoy dijo que la fórmula para mantener el éxito es la siguiente:

Trabajando, haciendo las cosas bien desde la primera vez porque a partir de eso hay resultados. Tenemos que esforzarnos para seguir dando los resultados que damos

¡Gracias a ti cumplimos 24 años!

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Ellos son los conductores que han hecho historia junto a Pati Chapoy en ‘Ventaneando’ durante 24 años al aire.

