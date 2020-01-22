Desde cirugías de Pedro Sola hasta poner en riesgo la vida: Anécdotas de ‘Ventaneando’ tras 24 años de vida.

'Ventaneando' cumple 24 años de estar al aire bajo la conducción principal de Pati Chapoy acompañada por otros conductores.

Como parte de la celebración, decidieron compartir con el público algunas anécdotas inéditas detrás de cámaras, algunas incluso, lejos del foro que muestran el gran compromiso y profesionalismo del equipo.

Las operaciones de Pedro Sola

En 1997 el conductor de 'Ventaneando' decidió terminar con sus problemas de próstata y se sometió a una cirugía.

Relata cómo al recuperarse de la anestesia se vio con una sonda y se sorprendió:

Al momento que yo me vi el tamaño de la cosa dije: sáquenme una foto porque nunca la voy a volver a ver así

También narró la ocasión cuando tras una cirugía plástica de rostro, le quedó "volando la oreja" y al encontrarse en los pasillos de TV Azteca a Jorge Garralda, Pedrito Sola le jugó una broma al periodista al asegurarle que se le había caído la oreja y se la habían vuelto a coser.

El pobre Jorge Garralda por poco se desmaya de la impresión

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La infección de ojos compartida

Pati Chapoy relata que durante un viaje a Ciudad del Carmen todo el equipo de conductores tuvo una infección en los ojos.

Atala fue la primera en pegar el grito en la noche (…) le fue tan mal que Iyari González la llevó inmediatamente a una clínica

Poco a poco, el resto de los conductores se contagiaron de la infección ocular y para sanar requirieron antibiótico durante una semana; excepto Pati Chapoy quien acudió a su médico de confianza y le aplicó el medicamento adecuado directamente en el rostro para terminar con la infección.

Atala Sarmiento involucrada en accidente aéreo

Daniel Bisogno relata que a Atala Sarmiento le sucedían "todas las cosas malas" que ocurrían con el equipo de 'Ventaneando'.

Durante un viaje en avión para acudir a una invitación personal de un gobernador...

Empezaba a notar Atala angustia en los pilotos (de la avioneta) pues no bajaba el tren de aterrizaje (…) aterrizaron a pura lámina (…) salieron de la pista

La consentida de 'Ventaneando'

Micaela, la hija de Daniel Bisogno es la más consentida de la producción y los conductores. La pequeña acompaña en varias ocasiones a su papá en el foro, por lo que ya tiene juguetes y una buena dotación de sus dulces favoritos y chocolates para disfrutar su estancia mientras papá trabaja.

Noah, el hijo de Linet Puente también llega a visitar a mamá durante la transmisión del programa y siempre tiene algo y a alguien para acompañarlo en sus juegos.

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Ellos son los conductores que han hecho historia junto a Pati Chapoy en ‘Ventaneando’ durante 24 años al aire.