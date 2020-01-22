Ellos son los conductores que han hecho historia junto a Pati Chapoy en ‘Ventaneando’ durante 24 años al aire.

Desde el primer día al aire de 'Ventaneando', Pati Chapoy ha formado a grandes periodistas de espectáculos.

Actualmente, comparte el foro al lado de Pedro Sola, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Linet Puente.

Pedro Sola ha sido fiel a la emisión, inició en el nacimiento del programa y se ha mantenido junto a Pati Chapoy durante 24 años.

Daniel Bisogno se unió al programa en 1997 y hemos disfrutado sus cambios de look durante 23 años.

Mónica Castañeda llegó a Ventaneando en 2012 y Linet Puente dos años después.

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Desde 1996, el programa de espectáculos ha sido cuna y escuela de grandes periodistas de la fuente, como Juan José Origel, Martha Figueroa, Aurora Valle, Álvaro Cueva, Mónica Garza, Ricardo Casares, Atala Sarmiento, Inés Gómez Mont y Jimena Pérez ‘La Choco’.

Juan José Origel estuvo junto a Pati Chapoy al inicio de las emisiones de 'Ventaneando', pero su paso por el programa fue muy corto, poco menos de dos años.

Martha Figueroa también formó parte del equipo inicial del programa referente de espectáculos en México, abandonó las filas en 1998.

Aurora Valle compartió foro con Pati Chapoy de 1997 a 2006.

Álvaro Cueva sustituyó a Juan José Origel en 1997, pero un problema de salud lo obligó a renunciar al equipo en muy corto tiempo.

Mónica Garza acompañó a Pati Chapoy en el foro durante siete años, antes de dar el giro hacia las noticias.

Ricardo Casares estuvo 16 años en la emisión del programa de espectáculos, su cambio se dio para llegar a 'Venga La Alegría'.

Atala Sarmiento formó parte del equipo de Ventanteando durante 14 años, desde 2004 hasta 2018.

Inés Gómez Mont se unió a las filas junto a Pati Chapoy en 2005, pero un embarazo de alto riesgo la obligó a dejar el programa.

Jimena Pérez 'La Choco' llegó a 'Ventaneando' en 2008 y abandonó sus filas en 2019 para cuidar a su hijo enfermo.

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