¿Vanessa Guzmán provoca que Irina Baeva y Gabriel Soto se dejen de seguir en Instagram?

Recientemente se habló de un supuesto conflicto que comenzó a existir entre las actrices Vanessa Guzmán e Irina Baeva, esta última al sentir celos por Gabriel Soto durante las grabaciones de la actual telenovela del productor Juan Osorio. Ante esto, varios compañeros de grabación dijeron que era falso; sin embargo, el día de ayer la pareja se dejó de seguir en Instagram.

La relación que hay entre Gabriel Soto y la actriz rusa, Irina Baeva, ha sido de las más polémicas desde el año pasado que anunciaron formalmente su amor. Recibieron fuertes críticas, ya que el actor decidió alejarse de Geraldine Bazán, su ex esposa, para comenzar su nuevo noviazgo.

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Así fue durante los últimos meses, pero volvió a causar polémica en estos días, cuando se dijo que nació una rivalidad entre las actrices por celos. De esta manera, Vanessa y Gabriel hablaron ante las cámaras y negaron rotundamente el hecho de que exista un conflicto.

Ambos dijeron que todos los integrantes de la producción han creado un ambiente amable, por lo que no hay rivalidades. Asimismo, Vanessa pidió que no la involucrrn más en ese tipo de problemáticas, ya que era molesto.

No obstante, se le preguntó a Gabriel Soto por la razón de que se dejaron de seguir él y su novia famosa, con quien ya vive, a lo que él comentó que posiblemente se debía a algunas fallas técnicas que tuvo en su cuenta de Instagram, pero que ya habían resuelto el problema y volvieron a seguirse.

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