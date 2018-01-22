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¡Ventaneando cumple 22 años al aire!

¡El mejor programa con noticias del espectáculo, desde 1996!

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

El 22 de enero de 1996 salió a la luz uno de los dos programas más longevos de TV Azteca, Ventaneando; desde entonces se han convertido en el programa con noticias del espectáculo por excelencia, ya que a partir de ese momento y gracias al gran éxito que alcanzaron, comenzó la llamada “guerra de las televisarías”.

Pati Chapoy, Pedro Sola, Juan José Origel y Martha Figueroa comenzaron esta exitosa emisión la cual ha contado también con la conducción de Daniel Bisogno, Atala Sarmiento, Ricardo Casares,  Mónica Garza, Inés Gómez-Mont, Aurora Valle, Jimena Pérez y Mónica Castañeda. 

Ventaneando ha contado con el respaldo del medio del espectáculo, teniendo diferentes exclusivas, como el cambio de sexo de Felipe Garza; derechos de réplica, como a Ingrid Coronado y Poncho de Anda; o la inexistencia de exclusividades con televisoras para poder entrevistar a cualquier artista que esté en promoción como el gran elenco del 90’s POP Tour. 

Ventaneando, es y seguirá siendo el noticiero de crítica e investigación periodística especializado en temas de espectáculo y entretenimiento por excelencia.

¡Felices 22 años! 

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