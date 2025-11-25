inklusion logo Sitio accesible
“Hubo alguien llegó a agredir y alguien que se defendió", El novio de Teo reacciona a la fuerte discusión con Eleazar en La Granja VIP

Emmanuel Aguilar, novio de Teo, reaccionó a la fuerte discusión que sucedió dentro de La Granja VIP entre el influencer y Eleazar. ¿Se habrán convertido en enemigos?

Emmanuel Aguilar, novio de Teo, reaccionó a la fuerte discusión que sucedió dentro de La Granja VIP entre el influencer y Eleazar. ¿Se habrán convertido en enemigos? Así reaccionó la pareja sentimental de César Doroteo.

