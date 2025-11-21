¿La nueva serie documental de Juan Gabriel tendrá segunda temporada? Así responde María José Cuevas, directora de la entrega
María José Cuevas, directora de la nueva serie documental de Juan Gabriel, ventiló datos curiosos del material y esclareció si podrían lanzar una segunda temporada.
Nos visitó en el foro la documentalista María José Cuevas, directora de la nueva serie documental de Juan Gabriel y, además de ventilar inesperadas intimidades y datos curiosos del material, esclareció si podrían lanzar una segunda temporada sobre los episodios inéditos del ‘Divo de Juárez’.
