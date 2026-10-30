“Sigue doliendo igual”; Octavio Ocaña es recordado con una emotiva misa por su quinto aniversario luctuoso

Octavio Ocaña es recordado con una misa por su quinto aniversario luctuoso. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes y platicaron en exclusiva con su hermana, Bertha Ocaña, quien compartió cómo la inesperada pérdida del actor sigue doliendo como el primer día. No obstante, prefiere recordarlo desde el amor. Actualmente, la familia está a la espera de que se fije la fecha del juicio oral de uno de los policías implicados en el homicidio del artista.