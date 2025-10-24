inklusion logo Sitio accesible
¡Así se armó el ‘palomazo’ con Ángela Aguilar, Christian Nodal y Julión Álvarez en Guadalajara!

Christian Nodal se presentó en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, donde llegó acompañado por Ángela Aguilar. Después de enviarle un mensaje a sus seguidores, el cantante de regional invitó a su esposa y a Julión Álvarez a echarse un ‘palomazo’. Aquí todos los detalles.

