¡Así se armó el ‘palomazo’ con Ángela Aguilar, Christian Nodal y Julión Álvarez en Guadalajara!
Christian Nodal se presentó en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, donde invitó a su esposa y a Julión Álvarez a echarse un ‘palomazo’. Aquí los detalles.
TV Azteca
Christian Nodal se presentó en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, donde llegó acompañado por Ángela Aguilar. Después de enviarle un mensaje a sus seguidores, el cantante de regional invitó a su esposa y a Julión Álvarez a echarse un ‘palomazo’. Aquí todos los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO