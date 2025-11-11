inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Por 40 años de trayectoria! Pandora recibe el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy

Durante la semana de los Latin Grammy, Pandora recibió el Premio a la Excelencia Musical por su trayectoria de 40 años. Así le entregó el premio Carlos Rivera.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Durante la semana de los Latin Grammy en Las Vegas, Pandora recibió el Premio a la Excelencia Musical reconociendo su trayectoria de 40 años. Así le entregó el premio Carlos Rivera, quien tiene una relación cercana con Isabel, Mayte y Fernanda. Cabe mencionar que Olga Tañón y Enrique Bunbury también recibieron dicha distinción.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×