¡Por 40 años de trayectoria! Pandora recibe el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy
Durante la semana de los Latin Grammy, Pandora recibió el Premio a la Excelencia Musical por su trayectoria de 40 años. Así le entregó el premio Carlos Rivera.
TV Azteca
Durante la semana de los Latin Grammy en Las Vegas, Pandora recibió el Premio a la Excelencia Musical reconociendo su trayectoria de 40 años. Así le entregó el premio Carlos Rivera, quien tiene una relación cercana con Isabel, Mayte y Fernanda. Cabe mencionar que Olga Tañón y Enrique Bunbury también recibieron dicha distinción.
