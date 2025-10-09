Pese a las críticas de Cruz Martínez, Alicia Villarreal reafirma el buen momento de su romance con Cibad Hernández

A punto de presentarse en Estados Unidos, Alicia Villarreal recalca el buen momento que pasa con Cibad Hernández, aunque reciba críticas por los tatuajes que se hizo junto al influencer; no entiende cómo puede pronunciarse al respecto la “parte violentadora”. ¿Qué inmuebles le puede reclamar Cruz Martínez? Así respondió la cantante de regional.