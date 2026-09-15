Venga La Alegría | Programa 15 de septiembre 2026 Parte 2 | ¡El hilarante accidente de Kike Mayagoitia en el toro mecánico y más!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de septiembre 2026, parte 2: Te adelantamos el elenco de El Grito de México, grandes voces interpretando música mexicana, a Kike Mayagoitia se le rompió el pantalón en el toro mecánico y la tarde mexicana perruna de Lauro.

También, el reportaje de Víctor Landeros y tres imitadores de íconos de la música mexicana. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras, ¿Qué Es Eso? y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!