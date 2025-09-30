Productor de Juan Gabriel señala a un responsable de que no se promueva la música del ‘Divo de Juárez’
Gustavo Farías, productor de ‘El Divo de Juárez’, reveló que uno de los responsables de que no se promueva la música de Juan Gabriel es Jeff Jampol. Aquí los detalles.
TV Azteca
Gustavo Farías, quien fuera productor de Juan Gabriel, reprueba que se frenen proyectos que promuevan la música del ‘Divo de Juárez’, tal como sucedió con la obra Ni tú ni yo; señaló como responsable de la situación a Jeff Jampol.
