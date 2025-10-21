¿Se fue sin avisar? Productor de Perfume de Gardenia revela que Lis Vega no le avisó con anticipación su ingreso a La Granja VIP
Omar Suárez, productor de Perfume de Gardenia, ‘ventaneó' a Lis Vega por no avisar de su ingreso a La Granja VIP con anticipación. ¿Encontrará la puerta abierta?
El musical Perfume de Gardenia iniciaría esta semana su gira por Estados Unidos, sin embargo, tuvo que posponerse por temas de visa. Así lo explicó el productor Omar Suárez, quien entre otras cosa, ‘ventaneó' a Lis Vega por no avisar de su ingreso a La Granja VIP con anticipación.
