“Le hace mucha falta su madre”; José Manuel Figueroa reacciona a la posibilidad de un nuevo conflicto legal con Ninel Conde

Luego de señalar que el botox le habría afectado la memoria a su expareja Ninel Conde, José Manuel Figueroa reacciona a la posibilidad de enfrentar un nuevo conflicto legal con la artista: “¿De qué me va a demandar? (...) Le hace mucha falta su madre”; reveló. El cantante también asegura que Imelda Garza necesita ayuda y le manda “un beso” a otra de sus exparejas: Marie Claire Harp, luego de que ésta saliera en su defensa.