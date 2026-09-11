“Le hace mucha falta su madre”; José Manuel Figueroa reacciona a la posibilidad de un nuevo conflicto legal con Ninel Conde
José Manuel Figueroa reacciona a la posibilidad de enfrentar un nuevo conflicto legal con Ninel Conde tras haber asegurado que el botox le afectó la memoria.
Luego de señalar que el botox le habría afectado la memoria a su expareja Ninel Conde, José Manuel Figueroa reacciona a la posibilidad de enfrentar un nuevo conflicto legal con la artista: “¿De qué me va a demandar? (...) Le hace mucha falta su madre”; reveló. El cantante también asegura que Imelda Garza necesita ayuda y le manda “un beso” a otra de sus exparejas: Marie Claire Harp, luego de que ésta saliera en su defensa.