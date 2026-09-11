Exclusiva: ¡Belinda y Danna dan detalles del estreno de “Mentiras-All Stars”!

“Es un proyecto padrísimo”; Belinda y Danna se sinceran para Ventaneando sobre el próximo gran estreno de la obra “Mentiras-All Stars”, misma en la que compartirán escenario. La dupla también se mostró bastante alegre tras el lanzamiento de su más reciente colaboración musical: Dolce Vitta. Aquí te compartimos la entrevista completa.