“Cada quién tendrá su versión”; Lidia Ávila se deslinda de las polémicas declaraciones de Mariana Ochoa sobre OV7

En una reciente conversación, Mariana Ochoa dio a entender que Érika Zaba propuso que le recortaran el sueldo a ella y a Lidia Ávila cuando ambas estaban embarazadas y formaban parte de OV7. Ante ello, su excolega prefirió deslindarse de la polémica y dejó en claro que un reencuentro de la agrupación es prácticamente imposible. Lidia también reveló el misterioso proyecto que prepara junto a Óscar Schwebel y comparte cómo ha sobrellevado la muerte de su papá.