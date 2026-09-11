María José Magán se apodera de Ventaneando para presentar la NUEVA temporada de “Un Día para Vivir”

Los foros de Ventaneando están de manteles largos con la visita de María José Magán. La querida actriz nos visita para hablar sobre la nueva y quinta temporada de la ya exitosa serie: “Un Día para Vivir”. No te pierdas los nuevos episodios en punto de las 8:30 p.m. (hora del centro de México), de lunes a viernes, por Azteca 7. Entérate de todos los detalles aquí.