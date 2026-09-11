“¿O colegio o trabajo?”; Érika Buenfil pone ultimátum a su hijo Nicolás por esta razón

Las cámaras de Ventaneando captaron a Érika Buenfil en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Durante su paso, la cuestionamos sobre la reciente convivencia de su hijo Nicolás con su padre, Ernesto Zedillo Jr., sin embargo, prefirió no entrar en detalle. Eso sí, revela que se vio obligada a ponerle un ultimátum al joven para que éste decidiera entre la escuela y el trabajo. Descubre la razón.