Alejandra Carvajal reporta: Lavarse las manos: el hábito que ayuda a prevenir enfermedades

Alejandra Carvajal recuerda la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades y explica que no todos los microorganismos presentes en la piel son perjudiciales. Por su parte, el doctor Luis Prieto advierte sobre el riesgo de transmisión de infecciones por contacto. La recomendación es lavarse las manos de manera rutinaria con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

