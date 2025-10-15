inklusion logo Sitio accesible
Así reaccionó Karla Souza al escuchar el nombre de Gustavo Loza en la presentación de Hiedra

Karla Souza asegura que ya aclaró con Sandra Echeverría las declaraciones que afectaron su matrimonio y reaccionó al nombre de Gustavo Loza en el FICM.

Karla Souza asegura que ya aclaró con Sandra Echeverría las declaraciones que afectaron su matrimonio con Leonardo de Lozanne. Además, durante la presentación de la cinta Hiedra en el Festival Internacional de Cine de Morelia, reaccionó al escuchar el nombre de Gustavo Loza y a las preguntas sobre el abuso que ella habría revelado.

