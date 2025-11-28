¡Enhorabuena! Así reconocieron la trayectoria de María Antonieta de las Nieves
TV Azteca
Con 69 años de trayectoria artística, María Antonieta de las Nieves fue reconocida en Cancún por su exitosa carrera. La actriz que fuera fundamental en los proyectos de Roberto Gómez Bolaños, recibió la distinción de manos de Leticia Calderón. Aquí todos los detalles.
