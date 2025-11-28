inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Enhorabuena! Así reconocieron la trayectoria de María Antonieta de las Nieves

Con 69 años de trayectoria artística, María Antonieta de las Nieves fue reconocida en Cancún por su exitosa carrera; recibió la distinción de manos de Leticia Calderón.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Con 69 años de trayectoria artística, María Antonieta de las Nieves fue reconocida en Cancún por su exitosa carrera. La actriz que fuera fundamental en los proyectos de Roberto Gómez Bolaños, recibió la distinción de manos de Leticia Calderón. Aquí todos los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×