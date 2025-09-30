Rubén Albarrán revela que continúa el pleito legal por la pensión alimenticia de su hija
En medio de la emoción por participar en el homenaje a José José, Rubén Albarrán confirmó que continúa el pleito legal por la pensión alimenticia de su hija.
Previo a mostrar sus emociones al participar en el homenaje a José José que sucederá en el Auditorio Nacional, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, confirmó que continúa el pleito legal por la pensión alimenticia de su hija.
