Rubén Albarrán robó cámara en el sexto aniversario luctuoso de José José
El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, se presentó en el aniversario luctuoso de José José y no dudó en contar anécdotas de su juventud. ¡Aquí todos los detalles!
TV Azteca
En el marco del sexto aniversario luctuoso de José José, se realizó una verbena musical en el Parque de la China, donde se dieron cita José Joel, Los Ángeles Negros y Rubén Albarrán, quien robó cámara y contó algunas anécdotas de su juventud.
