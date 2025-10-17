inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¿Ya sabes qué es Ventaneando? Rumbo a los 30 años... ¡y contando!

¿Ya sabes qué es Ventaneando? Estos son los elementos que han convertido a Ventaneando en un referente del mundo del espectáculo. ¡No pierdas detalle!

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Ya sabes qué es Ventaneando? Pati Chapoy y todo su equipo de colaboradores están por celebrar 30 años de trayectoria en la televisión mexicana. Estos son los elementos que han convertido a Ventaneando en un referente del mundo del espectáculo. ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×