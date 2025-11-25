¡Santa Fe Klan asegura que dejó las adicciones y revela cómo le hizo!
Santa Fe Klan sorprendió con la noticia de haber dejado las adicciones y compartió las razones por las que tomó la decisión. ¡Ojo al mensaje que envió a los que no dan manutención!
Recientemente, Santa Fe Klan sorprendió con la noticia de haber dejado las adicciones y compartió las razones por las que tomó la decisión. Además, reveló cómo fue que logró dar el importante paso y reconoció que los excesos le estaban ‘cobrando factura’. ¡Ojo al mensaje que envió a personas que desatienden la manutención de sus hijos!
