Sara Ángel presenta su nueva música en Ventaneando: “Debutó en primer lugar en Estados Unidos”

Sara Ángel, hija de Gustavo Ángel “El Temerario” y Priscila Camacho, hace su debut en el género “pop-teño” (pop / norteño) con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Una razón para odiarte”, mismo que debutó en primer lugar en los charts musicales de Estados Unidos. Aquí la entrevista completa.