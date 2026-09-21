Sara Ángel presenta su nueva música en Ventaneando: “Debutó en primer lugar en Estados Unidos”
Sara Ángel visita los foros de Ventaneando para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo: “Una razón para odiarte”.
Sara Ángel, hija de Gustavo Ángel “El Temerario” y Priscila Camacho, hace su debut en el género “pop-teño” (pop / norteño) con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Una razón para odiarte”, mismo que debutó en primer lugar en los charts musicales de Estados Unidos. Aquí la entrevista completa.