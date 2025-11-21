inklusion logo Sitio accesible
Stephanie Salas y Camila Valero comparten escenario en Monólogos de la Vagina

Luego de que Stephanie Salas y su hija Camila Valero compartieran escenario por primera vez en Monólogos de la Vagina, Camila confesó interés hacer teatro musical.

TV Azteca

Luego de que Stephanie Salas y su hija Camila Valero compartieran escenario por primera vez en Monólogos de la Vagina, Camila confesó interés hacer teatro musical, mientras que Stephanie fue cuestionada sobre el aniversario luctuoso de Silvia Pinal.

