Stephanie Salas y Camila Valero comparten escenario en Monólogos de la Vagina
Luego de que Stephanie Salas y su hija Camila Valero compartieran escenario por primera vez en Monólogos de la Vagina, Camila confesó interés hacer teatro musical.
Luego de que Stephanie Salas y su hija Camila Valero compartieran escenario por primera vez en Monólogos de la Vagina, Camila confesó interés hacer teatro musical, mientras que Stephanie fue cuestionada sobre el aniversario luctuoso de Silvia Pinal.
