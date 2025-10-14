inklusion logo Sitio accesible
Stephanie Salas habla sobre el primer aniversario luctuoso de su abuela, Silvia Pinal

Tras las polémicas derivadas del fallecimiento de Silvia Pinal, Stephanie Salas fue cuestionada sobre el primer aniversario luctuoso de su abuela.

Tras las polémicas derivadas del fallecimiento de Silvia Pinal, su testamento y su herencia, Stephanie Salas reveló que, hasta ahora, no han preparado nada para conmemorar el primer aniversario luctuoso de su abuela. Además, habló del estado de salud de Michelle Salas y de Alejandra Guzmán.

