Susana Zabaleta sufre accidente en el aeropuesto y su novio Ricardo Pérez tiene TREMENDA reacción
En un encuentro con los medios de comunicación, Susana Zabaleta hizo frente a las críticas por su reacción a actuación de Ángela Aguilar.
Te mostramos el momento de la exaltada reacción de Ricardo Pérez cuando Susana Zabaleta sufrió un accidente en un encuentro por la prensa, donde hizo frente a las críticas por su reacción a la actuación de Angela Aguilar en el evento que reconoció a los 300 más influyentes de México.
