Exclusiva: Suzette ya fue notificada sobre el proceso legal de AB Quintanilla en su contra

En Ventaneando hablamos en exclusiva con el abogado de AB Quintanilla, quien nos confirma que su hermana, Suzette, ya ha sido notificada sobre el proceso legal que el productor abrió en su contra. Según explica el experto legal, su cliente debía recibir el 25% de las ganancias del legado de Selena Quintanilla, sin embargo, no existe la certeza de que haya sido así.