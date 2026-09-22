“Yo fui un terrible papá por mis carencias de niño”; Kalimba reflexiona sobre la relación con su hija Aitana

Tras su paso por la premiere del documental “Él me llama su hija”; Kalimba admitió haber sido un mal padre durante los primeros años de su hija, Aitana, debido a sus carencias de niño. A lo largo de la conversación, el cantante también reveló detalles de su boda con su esposa Penélope y se sinceró sobre su relación. “Nuestra boda es sagrada, nuestro matrimonio es sagrado. Uno tiene que cuidar su privacidad”; aseguró.