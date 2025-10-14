inklusion logo Sitio accesible
¿Se tambalea su relación con Poncho Cadena? Litzy rompe el silencio

En exclusiva, Litzy habla de sus planes de cara al resurgimiento de Jeans y las polémicas alrededor de JNS. ¿Problemas con Poncho Cadena? Así responde la cantante.

En exclusiva, Litzy habla de sus planes de cara al resurgimiento de Jeans y las polémicas al rededor de JNS. Además, la cantante se pronunció sobre los rumores que señalan que tendrían problemas en su relación con el chef Poncho Cadena.

