"¡Se juntó todo!”, Toño Mauri revela que toma terapia psicológica tras sus problemas de salud

Toño Mauri confiesa que, tras vivir un auténtico viacrucis desde su trasplante de pulmón, tuvo que buscar ayuda psicológica. Así explicó el actor cómo ha superado la ansiedad y los ataques de pánico derivadas de sus problemas de salud.

