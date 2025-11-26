Vadhir responde a los ataques que él y los Derbez sufrieron en redes sociales tras el fallecimiento de la mamá de Aislinn

La noche de este martes, Vadhir Derbez inauguró una sucursal de su restaurante italiano en CDMX, donde se había anunciado que su hermana Aislinn sería madrina. Sin embargo, tras el fallecimiento de su madre, la hija de Eugenio Derbez no asistió al evento y Vadhir habló sobre el estado de ánimo de su hermana y reaccionó a los ataques que él y su familia sufrieron en redes sociales por no haberse pronunciado sobre el fallecimiento de Gabriela Michel.